Компания отправляет на пенсию своего 11-летнего робота

Atlas, икона Boston Dynamics, завершает свой путь. Легендарный робот, преобразившийся за 11 лет с неуклюжей машины в грациозного гуманоида, отправляется на заслуженный отдых. Компания отмечает это событие релизом видео, где подводятся итоги его путешествия, включая как успешные достижения, так и эпические неудачи.

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В описании прощального видео, опубликованного на YouTube, Boston Dynamics говорит: "Пришло время для нашего гидравлического друга Atlas насладиться заслуженным отдыхом. Поглядите назад на всё, что мы совершили с платформой Atlas до настоящего момента."

Причины ухода Atlas на пенсию остаются тайной. Возможно, его ждёт замена новым преемником. Boston Dynamics, недвусмысленно подчеркивая отступление и релаксацию Atlas, оставляет дверь открытой для будущих инноваций.

Созданный в 2013 году и ставший символом Boston Dynamics, Atlas продемонстрировал огромный прогресс: от первых неуклюжих шагов к паркуру и сальто, от бега и прыжков до использования в реальных задачах, включая помощь на стройплощадке и выполнение задач в дополненной реальности.

Возможно, Atlas уходит, но мир не должен удивляться, если Boston Dynamics вскоре представит его более продвинутого наследника. Вероятнее всего, компания в будущем выпустит более продвинутую модель, которая сможет достичь более впечатляющих результатов.