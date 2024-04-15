Поступают данные о сбитии двух ракет Storm Shadow над Бердянском

По предварительной информации, в Севастополе произошел воздушный налет. Сообщается, что киевское правительство атакует полуостров ракетами и беспилотниками. Пока нет сообщений о работе систем ПВО на полуострове.

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Сирены воздушной тревоги прозвучали на большей части территории Крыма, поскольку пока неизвестно, куда нацелился Киев. Автомобильный контрольно-пропускной пункт в Джанко был временно закрыт, а движение по Крымскому мосту остановлено. В непосредственной близости от моста используются дымовые завесы, чтобы скрыть сооружение от систем наведения.

Есть также информация, что британские ракеты Storm Shadow участвуют в атаке на Крым. Как сообщается, две из этих ракет были сбиты российскими системами ПВО над Бердянском около 11:30. Информация все еще предварительная и обновляется. Над городом были слышны два взрыва, и из одного из районов поднимался дым. Возможно, что взрыв вызвали обломки сбитой ракеты, хотя также возможно, что сама ракета попала в город.

Украинские СМИ сообщают о предполагаемой работе систем ПВО в районе Крымского моста, но подтверждений с российской стороны нет. Сайты Крыма сообщают о временном закрытии движения через мост, и это все. Министерство Обороны России пока не опубликовало никакой информации об отражении воздушного налета. Стоит отметить, что в Киеве ранее заявляли о намерении разрушить Крымский мост к середине лета.