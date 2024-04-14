Сообщается, что администрация Нетаньяху рассматривает даже нанесение ударов по атомной инфраструктуре Ирана

Израилю и его союзникам, включая США, Великобританию и Францию, удалось в значительной мере минимизировать ущерб от масштабной атаки Ирана на еврейское государство.

реклама

Исламская Республика запустила более трехсот беспилотных летательных аппаратов и ракет по израильской территории в ночь с 13 на 14 апреля. Большая часть их была перехвачена еще до входа в воздушное пространство Израиля. Погибших, как сообщают власти Израиля, нет.

Президент США Джо Байден категорически осудил этот нападение - первый случай нападения на Израиль со стороны Ирана, и израильские чиновники назвали его "серьезной и опасной эскалацией" со стороны Тегерана. Однако ни Байден, ни израильские власти не заявили о возможных ответных мерах против Ирана, который обещал атаковать Израиль после ракетного обстрела его посольства в Сирии 1 апреля, в результате которого погибли семь граждан Ирана.

Иран заявил, что не будет продолжать атаки без очередных агрессивных действий со стороны Израиля. Фондовые рынки Израиля, Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока немного упали в воскресенье.

"Мы считаем эту операцию завершенной и не намерены продолжать", - заявил в воскресенье глава Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери. По его словам, Иран мог бы устроить атаку "в десятки раз масштабнее", но сознательно ограничил свои действия.

Байден планирует обсудить с лидерами "Большой семерки" совместный дипломатический ответ. Он уже обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и подтвердил поддержку страны со стороны Вашингтона. Однако США не поддержат контратаку Израиля против Ирана.

В это же время, согласно информации западных СМИ, израильские власти уже рассматривают возможность нанести ответный удар по территории Ирана и продолжить эскалацию военного конфликта. По словам анонимных источников, администрация Нетаньяху в том числе рассматривает удары по атомной инфраструктуре Ирана.