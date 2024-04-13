На рынок выходит новый ASIC-аппарат для добычи криптовалюты Alephium





Судя по всему, майнеры на игровых видеокартах теряют очередной перспективный проект, который может полностью перейти на вычислительные мощности специализированного оборудования для майнинга. Такой поворот ранее уже наблюдался с криптовалютой Kaspa, для сети которой вышло большое количество различных ASIC-устройств, как для домашнего майнинга, так и для промышленного.

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В сети появилась информация о новых аппаратах для добычи криптовалюты Alephium, которая некоторое время занимала лидирующие места по доходности для видеоадаптеров. Как заявлено, данные устройства обладают производительностью в 360 гигахешей в секунду при потреблении всего в 180 ватт. Для сравнения, флагманская Nvidia RTX 4090 выдает 6.5 гигахешей при потреблении в 400 ватт. Иными словами, новинка в 100 раз энергоэффективнее.

Учитывая производительность устройства AL BOX, суточная доходность может достигать 97 долларов в сутки на текущий момент. Однако и стоимость данной ASIC-аппарата находится на отметке в 15 тысяч американских долларов.

Хоть на первый взгляд окупаемость устройства выглядит весьма привлекательно, практически 5-6 месяцев, стоит учитывать, что как и в случае с оборудованием под Kaspa, в покупке данных устройств есть огромное количество подводных камней. Во-первых, наверняка сложность сети будет расти с огромной скоростью и доходность AL BOX будет стремительно падать, причём вместе с ценой. Во-вторых, при оформлении заказа на майнерское оборудование стоит понимать, что дойдёт оно до вас в лучшем случае через месяц, и уже к этому моменту сложность улетит вверх.

Помимо этого, наверно в будущем на рынке появятся ещё более мощные устройства, которые будут представлять из себя промышленные устройства и окажутся кратно производительнее домашних "коробок". Этот фактор также намекает на быстрый рост общего хешрейта сети. Вероятно, в случае если вы верите в данный проект и дальнейшее его развитие, больше смысла будет в приобретении самой криптовалюты, нежели оборудования для него.