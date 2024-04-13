реклама
Судя по всему, майнеры на игровых видеокартах теряют очередной перспективный проект, который может полностью перейти на вычислительные мощности специализированного оборудования для майнинга. Такой поворот ранее уже наблюдался с криптовалютой Kaspa, для сети которой вышло большое количество различных ASIC-устройств, как для домашнего майнинга, так и для промышленного.
реклама
В сети появилась информация о новых аппаратах для добычи криптовалюты Alephium, которая некоторое время занимала лидирующие места по доходности для видеоадаптеров. Как заявлено, данные устройства обладают производительностью в 360 гигахешей в секунду при потреблении всего в 180 ватт. Для сравнения, флагманская Nvidia RTX 4090 выдает 6.5 гигахешей при потреблении в 400 ватт. Иными словами, новинка в 100 раз энергоэффективнее.
Учитывая производительность устройства AL BOX, суточная доходность может достигать 97 долларов в сутки на текущий момент. Однако и стоимость данной ASIC-аппарата находится на отметке в 15 тысяч американских долларов.
Хоть на первый взгляд окупаемость устройства выглядит весьма привлекательно, практически 5-6 месяцев, стоит учитывать, что как и в случае с оборудованием под Kaspa, в покупке данных устройств есть огромное количество подводных камней. Во-первых, наверняка сложность сети будет расти с огромной скоростью и доходность AL BOX будет стремительно падать, причём вместе с ценой. Во-вторых, при оформлении заказа на майнерское оборудование стоит понимать, что дойдёт оно до вас в лучшем случае через месяц, и уже к этому моменту сложность улетит вверх.
Помимо этого, наверно в будущем на рынке появятся ещё более мощные устройства, которые будут представлять из себя промышленные устройства и окажутся кратно производительнее домашних "коробок". Этот фактор также намекает на быстрый рост общего хешрейта сети. Вероятно, в случае если вы верите в данный проект и дальнейшее его развитие, больше смысла будет в приобретении самой криптовалюты, нежели оборудования для него.