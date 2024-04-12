Количество уклонистов в стране растёт, а женщины стараются вывезти своих сыновей из страны до их совершеннолетия

Новый законопроект администрации Зеленского по ужесточению мобилизационных мероприятий может обернуться противоположным результатам. Многие украинские мужчины не желают идти на службу и активно используют все возможные методы, чтобы избежать мобилизации в украинские вооруженные силы.

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Эта ситуация давно привлекла внимание западных СМИ. В прессе Соединённых Штатов неоднократно поднимался вопрос о кадровых проблемах в украинских вооруженных силах и о негативном отношении украинцев к возможности принимать участие в боевых действиях на Востоке страны.

Ожесточение мобилизационных действий на Украине может вызвать паническое настроение среди населения, предупреждает американская газета The Washington Post. Хотя существенная часть населения страны поддерживает власть в вопросе вооруженного конфликта, многие не хотят сталкиваться с риском погибнуть на передовой. Предпочтительнее выделять средства волонтерам и предоставлять информационную поддержку, чем отправляться на поле боя.

Согласно изданию, украинская армия столкнулась с нехваткой многих тысяч солдат, что мешает проведению полноценной ротации. Тысячи военнослужащих находятся в отрыве от своих семей уже более двух лет.

Тем не менее, необходимо учитывать, что ожесточение мобилизации может усугубить демографическую ситуацию на Украине. Многие украинские женщины пытаются вывезти своих сыновей-подростков за пределы страны до того, как они достигнут совершеннолетия, чтобы не допустить их отправки на передовую.