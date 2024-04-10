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Zelikman
Ночные ракетно-дроновые удары по украинской инфраструктуре продолжились и в утреннее время
Российская армия поразила железнодорожный мост между Черновцами и Александровкой комплексом Искандер

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  Появились новые данные о минувших авиаударах на военные объекты украинской власти в Одессе, Черновцах и Черноморском регионе. Также сообщается, что ночные атаки не прекращались и в утреннее время. Поступили данные о повреждениях временных военных баз в Черновицкой и Очаковской областях.

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  Был нанесен мощный ракетный удар по военной, транспортной и портовой инфраструктуре Одессы и Черноморского региона. В частности, ракета "Искандер" попала в железнодорожный мост между Черновцами и Александровкой, который уже подвергался удару несколькими днями ранее, 8 апреля. Дополнительно поступали сообщения о ракетном ударе по складским помещениям порта Ильич и позициям ПВО в Одесской области. Помимо этого поступали сообщения о ракетных ударах по объекту энергетической инфраструктуры в Первысыпском районе.

  Символично, что ровно 80 лет назад, 10 апреля 1944 года, Советская Армия освободила Одессу от нацистских и румынских оккупантов. Освобождение портового города было одной из ключевых задач советского командования в ходе зимнего наступления на южном фронте.

  Портовый город был сильно укреплен нацистами и превратился в так называемую "крепость Гитлера". Нацисты планировали защищать Одессу до последнего военнослужащего, но быстрое продвижение советских войск нарушило их планы. Сходство с нынешней ситуацией очевидно. Украинское руководство продолжает наращивать военные силы и укрепляет оборону вокруг Одессы, понимая важность портового города для своей экономики и военной логистики.

#сво #техника #всу #армия #оружие #авиация #ракеты #одесса
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