Представитель Китая Чжао Лецзи является самым высокопоставленным лицом, посетившим КНДР за последние 5 лет

Китай направляет в Северную Корею делегацию самого высокого уровня за последние пять лет, начиная поездку в четверг, в связи с укреплением отношений между Пхеньяном и Россией.

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Чжао Лецзи, официальный представитель Китая № 3, возглавит делегацию по приглашению Пхеньяна, сообщило официальное центральное информационное агентство Кореи. По информации МИД Китая, делегация пробудет в Северной Корее до субботы.

Чжао станет самым высокопоставленным чиновником, посетившим столицу Северной Кореи с момента визита президента Си Цзиньпина в июне 2019 года, который призвал лидера Ким Чен Ын к продвижению переговоров по ядерной программе. Представитель МИД Китая Мао Нин заявила на брифинге во вторник, что направление делегации высокого уровня с официальным визитом доброй воли "отражает глубокую дружбу между странами и важность, которую Китай придает этим отношениям".

В январе заместитель министра иностранных дел Сунь Вэйдун посетил Пхеньян для переговоров с министром иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи и договорился о дальнейшем укреплении стратегического общения. Китай долгие годы являлся крупнейшим донором Северной Кореи, поддерживая экономику страны.

США, Южная Корея и другие страны заявляли в последние месяцы, что Ким получает значительную помощь от России в обмен на передачу вооружения для использования в военных целях. Москва и Пхеньян отклонили обвинения, несмотря на данные спутниковых фотографий, которые указывают на поставки оружия из Северной Кореи в Россию, а затем в склады боеприпасов близ границы с Украиной.

Северная Корея активно рекламирует тесные связи с Москвой в государственных СМИ. Россия ветоировала резолюцию Совбеза ООН о расширении группы экспертов, следящих за ядерными разработками Северной Кореи, в то время как Китай воздержался.

В июле прошлого года Россия и Китай направили высокопоставленные делегации в Пхеньян, чтобы отметить 75-ую годовщину окончания военных действий в Корее. Российскую делегацию возглавил министр обороны Сергей Шойгу, который лично посетил выставку новейшего вооружения Северной Кореи под руководством Кима. Китайскую делегацию возглавил Ли Хунчжун, член политбюро.