Пекин всячески поддерживает свои компании в условиях санкционной войны с Западом.

Народный банк Китая объявил о запуске программы реструктуризации на сумму до 500 миллиардов юаней, что эквивалентно 69 миллиардам долларов, для поддержки инноваций и модернизации научно-технических проектов.

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Процентная ставка по кредитам составит 1,75% сроком на один год, который может быть продлен дважды еще на один год, согласно заявлению, опубликованному на веб-сайте Народного банка Китайской Народной Республики в воскресенье. Кредитная квота будет распределена между 21 банком. Новая программа рефинансирования призвана помочь малым и средним технологическим компаниям на старте их развития, а также обеспечить финансовую поддержку высококлассным проектам, сообщается в заявлении.

Эта кредитная инициатива следует за заявлениями главы Народного банка Китая Пань Гуншэня в марте и отражает стремление к повышению ликвидности, высказываемое высшими экономическими чиновниками Китая. Политики стремятся увеличить доверие ко второй по величине экономике мира, учитывая продолжающийся кризис в сфере недвижимости и слабые показатели потребительского настроения, которые могут повлиять на перспективы роста.

Помимо этого, Пекин стремится защитить отечественных производителей от агрессивных западных санкций, которые постоянно проталкивают Соединённые Штаты Америки. Действующие власти распорядились постепенно переводить государственные учреждения на оборудование и программное обеспечение китайских компаний.