По информации источников, удар был нанесён силами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"

Ночь с 6 на 7 апреля оказалась достаточно насыщенной для Одесской области, хотя в других регионах Украины было относительно спокойно. Воздушные Силы ВСУ признали удар по побережью Черного моря. По информации Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, в город прилетела ракета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

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Согласно данным от российских военных, накануне, вечером 6 апреля, был нанесен ракетный удар по ряду объектов ВСУ в Одессе. Целью стал одесский цементный завод, используемый для хранения различного вооружения и боеприпасов. В помещениях предприятия находилось стрелковое оружие и снаряды 155-миллиметровые боеприпасы НАТОвского образца.

Местные паблики сообщали о взрывах и возгорании на территории цементного завода. Затем был уничтожен нефтяной терминал в Одессе, где произошло большое возгорание и образовался столб дыма.

"Первым ударом поражена территория Одесского цементного завода. Учитывая удобное железнодорожное соединение и обширную территорию противник использовал объект как логистическую базу хранения и распределения боеприпасов", - сообщают источники

В последнее время Вооруженные Силы России усилили точечные удары по инфраструктурным объектам украинских войск, снижая при этом количество массированных атак. Ракетные удары "Калибр" последнее время не фиксируются, вместо них используются ракеты воздушного и наземного базирования. Однако Киев опасается возможных ударов "Калибров" со стороны России.