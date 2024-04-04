Видео снято в ответ на поставки Соединенными Штатами кассетных боеприпасов украинским формированиям

Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлен один из боевых вылетов истребителя Су-34, оснащенного четырьмя кассетными авиабомбами РБК-500 с управляемым парашютным контейнером.

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На представленных кадрах видно, как самолет взлетает с бомбами на борту, а затем осуществляет сброс РБК-500 с УМПК по позициям украинских формирований.

Каждая из авиационных бомб РБК-500, созданных для поражения личного состава и легкой бронированной техники, содержит около 600 кассетных элементов, каждый весом примерно 400 грамм. Четыре такие бомбы суммарно содержат свыше двух тысяч поражающих элементов.

В зависимости от заданной высоты сброса, у кассетных элементов устанавливается различное время задержки перед взрывом. В момент вылета каждый элемент поворачивается благодаря специальному механизму, активируя встроенный взрыватель, после чего они разлетаются по области цели.

При попадании в землю элементы подрываются, выпуская до 304 шариков калибра 5,5 миллиметров, обеспечивая высокую плотность поражения. Поражающие элементы авиационной бомбы практически невозможно избежать как на открытой местности, так и в недостаточно укрепленных укрывающих сооружениях. Таким образом, наличие бойцов вооруженных сил Украины на полях, лесах или других открытых местностях может привести к серьезным потерям среди личного состава.

Это реакция на отправки кассетных боеприпасов Соединёнными Штатами для украинских вооруженных сил. Видео доступно по ссылке: https://t.me/milinfolive/119716