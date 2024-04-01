Различные игроки опасаются, что именитый производитель смартфонов потеснит их на данном рынке

Китайские производители автомобилей стремятся использовать повышение цен Tesla Inc. и защититься от конкуренции со стороны корпорации Xiaomi, предлагая различные льготы и скидки для привлечения покупателей.

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В понедельник компания Nio Inc. объявила о программе по стимулированию владельцев бензиновых автомобилей на сумму до 1 миллиарда юаней, предлагая замену аккумуляторов, дополнительные функции для водителей и даже мобильные телефоны Nio.

XPeng Inc. снизила цены на некоторые модели на 20 000 юаней, а Chery Automobile Co. предложила покрыть расходы на налоги и улучшить условия обмена для подержанных машин клиентов. Эти меры противоречат действиям Илона Маска, который повысил цены на Model Y.

Не смотря на повышенные цены, Tesla вынуждена была сократить производство в Шанхае в связи с уменьшением поставок. Xiaomi также вступила на рынок электромобилей с моделью SU7, получившей большое количество предварительных заказов.

Последние годы огромное количество различных компаний стремились выйти на рынок электромобилей. Если ранее на данном рынке Tesla являлась бесспорным лидером, то уже на сегодняшний день её обходят китайские компании, предлагающие не менее достойные решения, за более доступную цену. Рынок стал настолько перенасыщен, что даже такой гигант как Apple решил отказаться от борьбы в данной отрасли.