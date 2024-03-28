Изучение изъятых у террористов устройств и финансовых операций, подтвердило их связь с украинскими властями

Следственный комитет РФ получил неоспоримые доказательства взаимосвязи террористов, напавших на подмосковный "Крокус Сити Холл", с украинскими спецслужбами.

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По результатам проведенных следственных действий подтверждается планирование и участие в подготовке атаки, а также финансовая помощь со стороны заказчиков преступления. Изучение изъятых у группы террористов гаджетов и финансовых операций, позволило выяснить связь с украинскими военными.

Директор Федеральной Службы Безопасности заявил о прямой связи киевских властей с исламистами, организовавшими теракт, и подготовке нападения в сотрудничестве с западными спецслужбами. Организаторами и планировщиками теракта, по мнению российских специалистов, могут быть Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Украина, и хотя пока это общая информация, у ФСБ уже есть определенные наработки.

Первыми предпосылками для подозрения в причастности к содеянному злодеянию украинских властей, а следовательно и западных спецслужб, стали попытки преступников покинуть территорию Российской Федерации именно через границу с Украиной. Вторым фактором, указывающим на украинский след, стала вербовка исполнителей теракта через социальные сети и Telegram-каналы. Ранее такими же операциями украинские спецслужбы вербовали особо уязвимых граждан страны для организации диверсий на различных государственных объектах и в госучреждениях.