Опытные майнеры считают, что в скором времени на рынке будут появляться ещё более производительные устройства

Майнинг индустрия продолжает развиваться и с каждым месяцем в сети появляются всё более энергоэффективные и производительные устройства для добычи криптовалют на различных алгоритмах.

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Однако, в течение года мощнейший рывок в производительности и совокупном хешрейте сети продемонстрировал проект Kaspa с алгоритмом kHeavyHash. Если в определенный период времени самым производительным и невероятным по доходу устройством считался аппарат Ice River KS1, с мощностью в 1 TH в секунду, то уже сегодня появляются аппараты с мощностью в 21 TH в секунду.

Постоянная модернизация не проходит бесследно для самой сети проекта. Таким образом, общая вычислительная мощность Kaspa превысила 200 PH в секунду, что серьезно подрезало доходы криптошахтеров. Также на это повлиял и ежемесячной халвинг, за счёт которого сумма выплачиваемых майнерам монет, постоянно сокращается примерно на 5%.

Большая часть шахтёров уже жалеет, что приобрела в своё время оборудование, вместо тех же монет данного проекта. Так как доходность данных майнеров за прошедшие месяцы сократилась в несколько раз. Вместе с этим, вполне очевидно, что сеть продолжит расти дальше, и по мнению опытных майнеров, в будущем на рынок будут поступать ещё более производительные устройства, с мощностью в 30,50,100 TH в секунду, которые также кратно поднимут сложность сети.