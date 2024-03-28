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Zelikman
В России разрабатывают новый бронежилет для сапёров, служащих в зоне СВО
Комплект брони будет основан на уже существующем бронежилете Оберег

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  Согласно сообщению от госкорпорации "Ростех", действующие на уже освобожденных районах сапёры российской армии, скоро будут экипированы новейшими образцами бронезащиты.

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  Компания "Октава", развернувшая свою деятельность в городе Тула и создавшая ранее бронежилет "Оберег" для Специальной Военной Операции, также разработала экипировку на его базе для саперов, осуществляющих гуманитарное разминирование. Новый бронежилет, с именем "Оберег-С", имеет увеличенную защищённую площадь, при этом его вес всего на 5 килограмм больше, что не создает неудобств для сапера при продолжительной работе. Как сообщили в компании, этот бронежилет создан с учетом запросов экспертов в области гуманитарного разминирования, поскольку стандартные образцы заточены не на продолжительную работу и не обеспечивают требуемую подвижность.

  Согласно представителям Ростеха, в новом комплекте брони были заменены керамические бронепластины на баллистические пакеты класса защиты С2 и БР 1+. Бронежилет может защитить от противопехотных мин ПМН-1, ПМН-2 и ПМН-4, от осколков и от пистолетных пуль. Он обеспечивает защиту области паха и внутренней стороны бедер, а сапер в такой экипировке может работать с одного колена. Кроме того, был добавлен специальный воротник со свободной регулировкой в вертикальной и горизонтальной плоскостях, что позволяет использовать бронежилет вместе со шлемом с забралом. Конструкция бронежилета также включает поддерживающий пояс и систему полуносилок, позволяющих экстренно эвакуировать пострадавшего в случае необходимости.

  На сегодняшний день бронежилет ещё находится на испытаниях, а компания "Октава" готовит его к серийному производству. За последние годы российский военно-промышленный комплекс сумел нарастить производство различной военной техники и вооружения, а также провести модернизацию большинства систем согласно полученному боевому опыту и запросам от бойцов на передовой. Судя по последней информации, отечественные производители не оставляют без внимания и средства индивидуальной защиты военнослужащих.

#россия #техника #армия #оружие #броня #бронежилет #оберег
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