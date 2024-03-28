Поднебесная старается как можно скорее перейти на отечественное оборудование и программное обеспечение





Американская кампания по ограничению доступа КНР к новейшим технологиям неудержимо ускоряет научно-технический прогресс страны. Такое заявление было сделано лидером Китая Си Цзиньпином во время его встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В 2023 году Нидерланды ограничили экспорт передового оборудования компании ASML в Китай после инициации этого шага со стороны Соединенных Штатов.

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Си Цзиньпин и Рютте встретились в среду для обсуждения вопросов, связанных с полупроводниковой промышленностью.

"Китайский народ также имеет законное право на развитие, и никакая сила не может преградить научно-технический прогресс этой страны", - заявил Си Цзиньпин по информации агентства Синьхуа. Китайский лидер дополнил, что Китай будет "продолжать придерживаться рассчитанного на успех подхода".

ASML, крупнейший поставщик полупроводникового оборудования в мире, пострадал от требований нидерландского правительства о лицензировании экспорта. Эти требования были введены в 2023 году. В начале года ASML объявила о частичном отзыве лицензии на экспорт литографических систем NXT:2050i и NXT:2100i, что затронуло небольшое количество клиентов в Китае. Данные системы представляют передовые дув-инструменты компании и способны поддерживать технологические процессы классов 7-нм и 5-нм с использованием нескольких шаблонов.





Остается неясным, будет ли ASML разрешено продолжать поставлять своё новейшее оборудование стоимостью миллиарды долларов для производства микросхем, которое уже было продано китайским клиентам и которое теперь попадает под санкции, сообщает Reuters.

Китай был вторым по величине клиентом ASML в 2023 году, его доля в ее выручке составляла 29%, так как китайские компании спешили приобрести оборудование для производства чипов перед вступлением в силу новых правил лицензирования, пишет Associated Press.

Рютте смягчил напряжение между Китаем и Нидерландами, заявив, что ограничения никогда не были направлены против конкретной страны, и правительство Нидерландов всегда стремится минимизировать их воздействие.

Помимо оборудования для производства чипов, США ограничили экспорт в Китай передовых продуктов искусственного интеллекта от компаний, таких как NVIDIA и AMD, из-за их потенциального использования в военных целях.

На этой неделе Китай объявил о поэтапном переходе с процессоров Intel и AMD, а также операционной системы Windows на своих правительственных компьютерах на "безопасные и надежные" процессоры и операционные системы отечественного производства. Страна давно стремится снизить свою зависимость от иностранных технологий в пользу отечественных разработок.