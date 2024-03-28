Кадры демонстрируют, как дроны-камикадзе наносит удар по машине и выводит её из строя





В рамках СВО, проводимой российскими войсками на Украине, был нейтрализован ещё один танк ВСУ Abrams, американского производства. Военная машина украинских формирований была успешно уничтожена благодаря эффективному использованию FPV-дрона.

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Интернет пространство заполнили видеозаписи момента, когда FPV-дрон совершает удар по танку Abrams. На кадрах видно, как дрон наводит свои системы на технику, а затем приближается к боевой машине. После этого танк «Abrams» превращается в неподвижную груду металлолома.

Столкновения с американскими танками Abrams на территории украинского конфликта – это не первый случай, данный экземпляр как минимум четвёртый за этот год. Раньше предпочтение отдавалось сохранению американских танков, а на передовую линию привлекались немецкие танки Leopard и британские танки Challenger.





Однако, в ходе контрнаступления летом и осенью, армия сумела уничтожить значительное количество европейских танков. Судя по всему, Киеву остался лишь один выбор – использовать переданные США танки «Abrams» в бою.

Ранее сообщалось о случае подбития танка Abrams ВСУ на поле боя в районе посёлка Бердычи, на Авдеевском участке линии боевого соприкосновения, который расположен к Северо-Западу от самого города.