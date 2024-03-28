Всего украинские формирования могут получить около тысячи подобных бронемашин

Украинские формирования пополнят свои эвакуационные подразделения несколькими десятками новой техники, произведенной на основе бронетранспортеров M113. По планам украинского военного ведомства, в скором времени должно быть доставлено еще несколько сотен таких бронемашин эвакуации. Согласно информации агентства Defence24, они могут быть поставлены не только Соединёнными Штатами, но и рядом других стран, а также компаний, которые оказали финансовую поддержку.

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Немалое число техники семейства M113 до сих пор находится на складах у различных стран, и даже в запасах некоторых предприятий и частных лиц. Они потихоньку скупаются, восстанавливаются и отправляются киевским формированиям. По данным издания, в Вооружённые Силы Украины может поступить около тысячи бронетранспортеров M113, и 305 из них будут предназначены для медицинской эвакуации.

M113 - это американский БТР, созданный после середины 1950-х годов. Он служил основной машиной механизированной пехоты до того момента, когда на поле боя появился бронетранспортёр BMP M2 Bradley. Для облегчения техники, корпус M113 был изготовлен из алюминия толщиной от 28 до 44 мм. В начальных версиях на бронетранспортере был установлен карбюраторный двигатель, однако в последующих вариантах его поменяли на дизельный двигатель 6V53 мощностью 275 лошадиных сил. БТР вооружен 12,7-мм пулеметом M2HB.