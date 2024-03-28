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Zelikman
В Intel объяснили, что из себя будут представлять компьютеры с искусственным интеллектом
В компании отметили, что помимо программного обеспечения, система с ИИ будет требовать современных комплектующих

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  На последнем саммите компании Intel, посвященном искусственному интеллекту и проходившем в Тайбэе, была оглашена информация о том, что персональные компьютеры с операционной системой Windows в скором времени будут использовать нейронные процессоры (NPU) для запуска локального помощника Microsoft Copilot. Это первое подтверждение слухов, которые начали появляться в конце прошлого года относительно второго пилота и все более популярных аппаратных ускорителей.

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  Компания Microsoft начала продвигать программу Copilot для пользователей Windows 11 в прошлом году, но на данный момент она функционирует в облаке. Ожидается, что компания улучшит искусственного помощника путем интеграции процессоров, начиная с обновления 24h2, которое, возможно, выйдет этим летом.

  Хотя конкретная дата обновления не была объявлена компанией Intel, представитель сказал, что Copilot начнет выполнять множество задач локально с использованием процессоров, что снизит его зависимость от облачных ресурсов. Microsoft стремится открыть новую эру "ПК с искусственным интеллектом", включив специальную клавишу ИИ в спецификации клавиатур Windows. Intel активно сотрудничает с компанией, включив эту функцию в свои официальные требования к ПК с искусственным интеллектом.

  Ранее минимальные требования к ПК с искусственным интеллектом определялись наличием центрального процессора, графического процессора и NPU. Кроме того, компания Microsoft указала на необходимость наличия 40 максимальных показателей производительности NPU для будущих ПК с искусственным интеллектом.

  Новейшие видеокарты от Nvidia, Intel и AMD также могут выполнять процессы искусственного интеллекта локально, например, чат-бот, основанный на Nvidia RTX. Однако, Intel заявила, что их ИИ-процессоры предназначены для снижения нагрузки на графические процессоры, а тестирование показало, что это увеличивает время автономной работы. Тем не менее, приложения, основанные на искусственном интеллекте, также могут требовать значительного объема памяти, и пока неясно, как это может повлиять на системные требования ПК с искусственным интеллектом.


  На саммите в Тайбэе компания Intel также объявила о новой инициативе по предоставлению разработчикам ресурсов для создания нового программного обеспечения с использованием искусственного интеллекта. В настоящее время приложения, использующие искусственный интеллект, в основном включают генерацию текста и изображений, обработку изображений и улучшенные поисковые системы.

  Последние сборки Insider-версий Windows указывают на то, что Microsoft тестирует функции, которые могут позволить ИИ автоматически перемещаться по настройкам, находить элементы на основе текстовых описаний или выполнять другие задачи для ускорения рабочих процессов.

#amd #intel #nvidia #технологии #искусственный интеллект #компьютеры #железо
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