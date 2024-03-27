По слов чиновников, Россия имеет все возможности для занятия лидирующих позиций в области индустриального майнинга

Минпромторг Российской Федерации подчеркивает важность эксплуатации отечественных устройств для добычи криптовалютных активов. В министерстве указывают на преграды, связанные с отсутствием четкого регулирования со стороны государства и определения майнинг-деятельности в нормативных актах, что затрудняет развитие этой индустрии. В своем выступлении перед группой партии "Единая Россия", замминистра Василий Шпак подчеркнул, что Российская Федерация имеет все необходимые возможности для занятия лидирующих позиций в области индустриального майнинга, включая производство соответствующего оборудования. Он подчеркнул, что поступают запросы на локализацию производства от иностранных партнеров, включая фирмы из Китайской Народной Республики.

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Кроме того, Шпак озвучил своё мнение о необходимости как можно быстрее ввести законодательные изменения, определяющие статус майнинговых компаний и создающих все сопутствующие условия для их деятельности, с целью масштабного развития этой индустрии. Добычу криптовалют следует рассматривать как промышленную сферу, для которой стоит предусмотреть инфраструктуру и государственную помощь. Со слов Шпака, это поможет Российской Федерации не только усилить свои позиции на международном рынке, но и создать все условия для технологической независимости в стратегически важной сфере.

В правительстве продолжают искать способы начать получать налоги с майнеров и криптовалютных инвесторов в целом. Проблема состоит в том, что в данной индустрии слишком большое количество переменных, которые меняет постоянно и очень стремительно. Доходность от данной деятельности может быть как сверхприбыльной, так и ниже затрат на электроэнергию, и даже хранящиеся на кошельках майнеров активы могут кратно снизиться в цене в течение одних суток.