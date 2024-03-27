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Zelikman
Владимир Рогов: Российские подразделения вытесняют силы ВСУ из выступа Работино
По словам политика, армия методично занимает новые, более выгодные позиции на Запорожском участке

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  Ситуация для украинских формирований в окрестностях посёлка Работино на Ореховском участке Запорожья постепенно ухудшается, сообщил глава движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, политик из Запорожской области РФ в интервью РИА Новости. Российские подразделения действуют на вытеснение ВСУ из выступа Работино, находящегося на территории населенного пункта. Бои продолжаются между российскими и украинскими войсками.

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  Рогов подчеркнул, что армия постепенно оттесняет противоборствующую сторону из Работино, атакуя с Северо-Востока от Новопрокоповки. Кроме того, удалось отбить атаки ВСУ в районе Нестерянки, на Северо-Западе от Вербового и на Северо-Западе от Работино. Позиции в самом Работино также улучшились благодаря действиям российских войск на передовой.

  Политик Рогов заявил, что за прошедший год в селе Работино ликвидированы тысячи украинских военнослужащих. Администрация Зеленского, несмотря на это, не меняет свою стратегию и тактику, продолжая безрассудно посылать своих солдат на смерть на Запорожском направлении.

  Прошлогоднее контрнаступление ВСУ подразумевало захват села Работино, для чего командование Украины использовало бригады с западной военной техникой, подготовленные на полигонах Североатлантического Альянса в Европе. Однако, российские войска нанесли значительные потери этим бригадам, уничтожив огромное количество переданных Западом танков и бронемашин.

#россия #сво #техника #армия #оружие #бои #запорожье
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