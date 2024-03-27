Согласно отчету аналитиков, искусственный интеллект может заменить большое количество сотрудников

Более 8 миллионов трудовых мест в Великобритании под угрозой из-за внедрения искусственного интеллекта, предупреждает Институт исследований государственной политики. Отчет аналитического центра, опубликованный в среду, указывает, что уже 11% задач, выполняемых британскими сотрудниками, затрагиваются искусственным интеллектом, а эта цифра может вырасти до 60% при глубокой интеграции технологии в компаниях. Наиболее подвержены риску частичные рабочие места, начальный уровень и бэк-офисы, такие как обслуживание клиентов, но даже более высокооплачиваемая работа становится все более уязвимой.

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Данное исследование подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается правительство, стремясь решить вопрос повышения производительности в стране через использование искусственного интеллекта. Компании всех отраслей уже задействуют ИИ для увеличения эффективности, а министр финансов Джереми Хант заявил о вложении 800 миллионов фунтов стерлингов ($1 миллиард) в технологии и искусственный интеллект с целью стимулировать производство в государственном секторе.

"Существующий генеративный ИИ может не только привести к серьезным нарушениям на рынке труда, но и значительно ускорить экономический рост, изменяя правила игры для миллионов людей", - отметил Карстен Юнг, старший экономист ИППР, который проанализировал более 22 000 задач разного рода.

Он также подчеркнул, что "апокалипсис трудоустройства" не является неизбежным, и правительство, работодатели и профсоюзы имеют возможность принимать решения, которые гарантируют эффективное управление новой технологией. Однако, если не начать действовать немедленно, может оказаться слишком поздно.

Оценивая потенциальное влияние "второй волны" использования ИИ на рынок труда, исследователи ИППР обнаружили, что технология может приносить до 306 миллиардов фунтов стерлингов ежегодного вклада в экономику Великобритании без потери рабочих мест при правильной политике правительства. Кроме того, ИИ может способствовать росту заработной платы на 30%.

Однако, без изменений в политике, исследователи оценивают уничтожение 8 миллионов рабочих мест без каких-либо экономических выгод. Министерство науки, инноваций и технологий назвало данное исследование "чрезвычайно спекулятивным" и заявило в своем отчете, что искусственный интеллект уже приносит ежегодно более 3,7 миллиарда фунтов стерлингов в британскую экономику.