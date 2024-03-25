Украинские формирования постепенно оставляют рубежи второй оборонительной линии

Российская Специальная Военная Операция продолжается, и в течение последних суток не было значительных изменений на линии обороны. Однако российским войскам удалось продвинуться во многих направлениях, сохраняя при этом инициативу. Украинская сторона вынуждена маневрировать своими резервами, чтобы закрыть пробелы в обороне. Но пока еще рано говорить о том, что силы Киева истощаются.

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В районе Купянска практически не произошло изменений. Российская армия продолжает давить на ВСУ, а украинские силы стараются отражать атаки. В районе Синьковки Киев предпринял контратаку, но безуспешно. На донецком участке уже подразделения России закрепились на новых позициях с более выгодным положением в районах Белогоровка, Клещеевка, Андреевка, Миньковка, Максимильяновка и Новомихайловка. В окрестностях Часов Яра после взятия Ивановского штурмовые десантные группы имеют успех также в Богдановке.

На Авдеевском участке бойцы улучшили свое положение на передовой и отбили 10 контратак украинских сил в районах Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи. Подразделения продолжают двигаться вперёд, и вторую линию обороны, состоящую из Тоненького, Орловки и Бердычи, украинским силам уже не удержать, они отступают к следующей.

В Южно-Донецком районе Вооруженные Силы России улучшили тактическую ситуацию в районах посёлков Малиновка, Старомайорское и Макаровка. На Херсонщине ситуация практически не изменилась, основные бои продолжаются в районе Работино - Вербовое, но продвижение отсутствует. Важно отметить, что в своем докладе военные упоминают только подтвержденные взятия населенных пунктов и продвижение войск, поэтому информация от военных корреспондентов не учитывается.

Общие потери украинских сил за последние 24 часа по всей линии соприкосновения составили: 465 безвозвратных и раненых среди личного состава, а также уничтожены или повреждены семь танков, три бронемашины, одна БМП Bradley и 19 автомобилей. Также украинская артиллерия потеряла одну САУ "Гвоздика". В результате контрбатарейной борьбы были нанесены удары по САУ "Акация", двум САУ "Krab", гаубице Д-20 и двум противотанковым пушкам "Рапира". Также путем противовоздушной обороны было уничтожено 103 украинских БПЛА, а также сбито 31 реактивное снаряжение РСЗО "HIMARS", "Vampire" и "Ураган".