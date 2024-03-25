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Zelikman
Китай ввёл запрет на использование процессоров Intel и AMD в государственных учреждениях
Китайские органы должны будут закупать оборудование у отечественных технологических гигантов

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  Китай принял новые правила, которые приведут к поэтапному отказу от американских процессоров и программного обеспечения на правительственных компьютерах и серверах. Согласно публикации в Financial Times, эти рекомендации начинают действовать с 26 декабря. Новые правила требуют, чтобы правительственные учреждения при покупке компьютерных систем и программного обеспечения учитывали "безопасность и надежность" процессоров и операционных систем.

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  Центр оценки безопасности информационных технологий Китая уже опубликовал список "безопасных и надежных" продуктов. По этому списку, все процессоры будут поставляться отечественными компаниями, включая Huawei и Phytium, и охватывать различные архитектуры x86, ARM и национального производства. Целью Китая является уменьшение зависимости от зарубежных технологий и развитие собственных продуктов. Они ставят перед собой политическую задачу стать мировым технологическим гигантом к 2025 году и снизить свою репутацию как "мировая фабрика".

  Intel и AMD в прошлом году получили значительную долю своих продаж на китайском рынке - 27% и 15% соответственно. Ограничения, введенные на использование американских процессоров, окажут меньшее влияние на Microsoft, доходы которой от Китая составляют около 1,5%.

  Решение запретить американские процессоры в правительственных учреждениях Китая связано с напряженностью в отношениях между странами. В последние годы США ограничивали возможности Китая в производстве собственных передовых чипов. Но даже недавно Китаю был запрещен экспорт передовых чипов Nvidia и в результате китайские компании разработали менее мощные альтернативы. Сами США также стремятся снизить свою зависимость от Китая и Тайваня в производстве полупроводников. С законом о чипах, предоставляющим субсидии в размере 52 миллиардов долларов, они надеются вернуть часть производства обратно в США. Недавно Intel получила самую большую сумму среди всех компаний в рамках этого программы - финансирование в размере 8,5 миллиардов долларов, кредиты в размере 11 миллиардов долларов и инвестиционный налоговый кредит на сумму до 100 миллиардов долларов.

  Китай также стремится убрать иностранные продукты не только из правительственных компьютеров, но и из своих зданий. В сентябре акции Apple упали после расширения запрета на использование iPhone в некоторых правительственных учреждениях Китая.

#amd #intel #сша #китай #технологии #huawei #санкции #чипы
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