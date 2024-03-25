Также страна инвестирует средства в промышленный сектор и бизнес

Британский премьер-министр Риши Сунак намерен выделить значительные суммы денег на развитие ядерной и энергетической инфраструктуры. Эти вложения являются частью национальных программ, направленных на защиту промышленного сектора и обеспечение безопасности.

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Около 200 миллионов фунтов стерлингов (примерно 252 миллиона долларов) из этой суммы будут вложены в город Барроу-ин-Фернесс на Северо-Западе Англии. Этот город является местом реализации британской программы создания атомных подводных лодок, поэтому эти инвестиции будут направлены на развитие этого района в ближайшие 10 лет. Еще 353 миллиона фунтов стерлингов будут вложены в обучение и повышение квалификации в оборонном и гражданском ядерном секторе до 2030 года.

Помимо этого, министр обороны Грант Шаппс представит парламенту документ о дальнейшей модернизации возможностей атомных подводных лодок Великобритании. Это свидетельствует о стремлении страны улучшить свою обороноспособность и энергетическую безопасность в условиях геополитического напряжения, вызванного конфликтом на Украине и ситуацией в Секторе Газа. Канцлер казначейства Джереми Хант ранее заявил о необходимости увеличения расходов на оборону.

Помимо государственных инвестиций, также предусмотрено привлечение 400 миллионов фунтов стерлингов частных инвестиций. Эти деньги будут использованы для создания создания 40 000 новых рабочих мест в отрасли промышленности и производства. Крупные компании, такие как BAE Systems plc, Rolls-Royce plc, Babcock International Group plc и Electricite de France SA, поддерживают эти планы.

Премьер-министр заявил перед своим визитом в Барроу-ин-Фернесс, что ядерное сдерживание и ядерная энергия играют важную роль. Программа строительства атомных подводных лодок, включая проекты Dreadnought и Astute в Барроу, будет осуществляться в рамках пакта безопасности АУКУС с Австралией и США.



