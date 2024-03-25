Эксперты считают, что таким образом компания собирается завоевать ещё большую долю рынка у своих конкурентов в лице Toyota и Volkswagen

Китайский автопроизводитель, компания BYD, стремится переманить клиентов у гигантов автомобильной индустрии - Toyota и Volkswagen. Она проводит одну из самых агрессивных скидочных кампаний в Китае.

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BYD предлагает скидки на свои электрические и гибридные автомобили, заявляя, что «электричество дешевле нефти». По данным китайского автомобильного портала, BYD снизила цены на более чем 100 моделей и представила 70 новых моделей по более низким ценам. Даже самый доступный электромобиль, BYD Seagull, стал еще дешевле. Он был снижен в цене на 5%, что делает его цену в 69 800 юаней более привлекательной для потенциального покупателя.

BYD также уменьшила цены на свой самый продаваемый седан, BYD Qin Plus, на 20%. Китайский рынок электромобилей становится все более конкурентоспособным, и переход к электромобилям становится все более доступным для водителей в разных регионах страны, включая богатые города, а также маленькие и сельские районы.

Эта стратегия BYD представляет угрозу для крупных мировых автопроизводителей, таких как Toyota, Volkswagen и Nissan, которые медленно переходят на электромобили и уже начинают испытывать сокращение продаж в Китае. Китайская ассоциация легковых автомобилей отметила, что скидки BYD достигли грандиозных масштабов, намного превышая ожидания. Эта ценовая война может иметь серьезные последствия для всей отрасли.