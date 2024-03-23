Многие аппараты могут стать убыточными в США после халвинга Bitcoin, но в некоторых странах они всё еще смогут давать прибыль

Ближайшее время принесет изменения в области майнинга Bitcoin в Соединённых Штатах. Около 6000 старых машин для майнинга будут отправлены на склад в Колорадо-Спрингс, где их обслужат и затем перепродадут иностранным покупателям.

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Sunnyside Digital, крупный оптовый торговец, управляет предприятием площадью 10500 квадратных метров, которое принимает от клиентов оборудование для майнинга. Устаревшие ASIC-устройства составляют лишь часть нескольких сотен тысяч, ожидаемых у компании в рамках крупного обновления, которое продлится четыре года.

В конце апреля произойдет событие, известное как халвинг, которое приведет к уменьшению вознаграждения в два раза, являющегося основным источником дохода для майнеров. Они будут стараться уменьшить негативные последствия этого события, переходя на более новые и эффективные технологии. Так как затраты на электроэнергию являются наиболее затратной составляющей, майнинговым компаниям, включая таких гигантов, как Marathon Digital Holdings Inc. и Riot Platforms Inc., необходимо сокращать расходы на энергопотребление, чтобы сохранять положительную прибыль. Их старые ASIC-устройства все еще могут быть прибыльными, просто не в США.

"Это естественная миграция покупателей старых машин, обработкающих майнинг в тех регионах, где стоимость электроэнергии самая низкая", - заявил главный исполнительный директор Sunnyside Digital Тарас Кулик. Он перепродает американские майнинговые компьютеры в страны, такие как Эфиопия, Танзания, Парагвай и Уругвай.

Оценки Этана Веры, главного операционного директора поставщика услуг крипто-майнинга и логистики Luxor Technology в Сиэтле, говорят о том, что около 600000 ASIC-устройств S19, которые в настоящее время являются основными в майнинге, перемещаются из США в Африку и Южную Америку.

Хотя серия S19 и подобные модели могут оказаться неприбыльными для использования в США после сокращения вдвое, они все еще могут приносить приличную прибыль и продолжать использоваться в некоторых частях Африки, сказал Джаран Меллеруд, генеральный директор Hashlabs Mining, компании, базирующейся в Дубае. Hashlabs Mining арендует помещения в дата-центре в Эфиопии и предоставляет услуги хостинга для майнеров.