Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество на фоне продолжающейся эскалации торговой войны между США и КНР

Генеральный директор южнокорейского производителя микросхем SK Hynix Inc., Квак Но Чжун, провел встречу с министром торговли Китая, Ван Вентао, чтобы обсудить возможности сотрудничества в условиях ограничений, налагаемых США на доступ к технологиям.

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Ван выразил надежду на то, что SK Hynix продолжит расширять свои инвестиции в Китай, поскольку этот рынок предлагает огромные перспективы, как указано в официальном заявлении, опубликованном в субботу. Квак, в свою очередь, заявил о намерении компании продолжать развиваться в Китае, который является одним из ключевых производственных центров и рынков SK Hynix.

SK Hynix - второй по величине производитель микросхем памяти в мире после Samsung Electronics Co., также из Южной Кореи. Напряженность в области технологий между США и Китаем, включая ограничения со стороны США на доступ конкурентов к некоторым важным продуктам, требует от компаний сохранять тонкий баланс между этими двумя странами, чтобы поддерживать производство и продажи. В прошлом году США ввели запрет на поставки в Китай некоторого высокотехнологичного оборудования двум компаниям.

Ван использовал возможность, предоставленную приближающимся китайским форумом развития, который начинается в воскресенье в Пекине, чтобы встретиться с руководителями ведущих компаний. Ранее на этой неделе он обсуждал планы дальнейших инвестиций в прикладные исследования в Китае с генеральным директором Apple Inc., Тимом Куком. Согласно анализу цепочки поставок, Apple получает почти 20% своего дохода в Китае и является крупнейшим клиентом SK Hynix.