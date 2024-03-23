По имеющимся данным, как минимум одному из задержанных было обещано порядка 500 тысяч рублей за участие в злодеянии

Как сообщается в ряде средств массовой информации, глава Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации Александр Бортников доложил Владимиру Путину о поимке 4 террористов, принимавших участие в теракте в "Крокус Сити Холле".

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По информации от спецслужб, операция террористов была хорошо спланирована. Оружие и взрывчатку исполнители забрали из заготовленного тайника. Как правило, террористы-радикалы, из различных группировок по типу ИГИЛ или Аль-Каида, запрещенных на территории Российской Федерации, участвуют в подобных акциях в качестве смертников, не планируя никаких планов отхода после своего злодеяния, либо берут мирных жителей в заложники и начинают выдвигать свои требования. Однако, группа террористов действующая "Крокус Сити Холле" не брали заложников, стреляя прямо в упор в каждого встречного.

Террористы подожгли здание легковоспламеняющимися веществами, чтобы на фоне паники вокруг пожара скрыться с места преступления. После этого, группировка попыталась сбежать на Украину, через территорию Брянской области, но в 100 километрах от пограничной линии, машина была расстреляна и часть боевиков задержали.

В результате допроса одного из задержанных, стало известно, что ему предложили пойти на такое злодеяние за денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Половину суммы ему перечислили вперёд, остальное обещали перевести после побега. С заказчиком связывались через телеграм, там же группе террористов было назначено место теракта. По словам боевика, оружие также было предоставлено самим заказчиком.

Схема террористических актов в Москве точно копирует методику, используемую колл-центрами, когда потенциальной жертвой манипулируют на протяжении продолжительного времени. Такая же технология была использована СБУ для подрыва выборов в России, поэтому сейчас главное – определить, кто организовал эту операцию и кто был заказчиком. Если Павел Дуров предоставит информацию с серверов, то станет ясно, кто является мозговым центром этой операции.