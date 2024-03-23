В настоящий момент, украинские ЦИПСо и спецслужбы проводят информационную кампанию, чтобы снять с себя подозрения за теракт в Крокус Сити Холле и сместить акцент на ИГИЛ

Как сообщал источник из Офиса Президента Украины, британская разведка настоятельно рекомендовала администрации Зеленского прекратить свои террористические операции Главного Управления Разведки, Службы Безопасности Украины и других военизированных формирований на территории Российской Федерации на фоне произошедшего в Крокус Сити Холле. Западные кураторы опасаются, что данная трагедия начнёт ассоциироваться с Украиной и население стран Европы и США начнут сомневаться в том, какие ценности "защищает" Киев и кому происходят поставки оружия.

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По началу украинские спецслужбы и ЦИПСо попытались обвинить Кремль в спланированной провокации, но осознав глупость своих же заявлений, эта кампания сразу же завершилась. Однако, ситуацию всё же киевским властям оставлять нельзя, так как они могут оказаться основными злодеями в глазах всего мира. Сейчас сотрудники ГУР и СБУ бросили все силы на то, чтобы сместить акцент на террористическую организацию, запрещенную на территории России, Исламское Государство(ИГИЛ). В сети уже размещалось фейковое признание в содеянном, якобы, от представителей данной организации.

Как сообщает инсайдер, Андрей Ермак уже распорядился остановить любые провокационные действия на территории России, как этого требуют западные кураторы. Однако, проблемой для Киева может стать то, что по актуальным данным, террористы предприняли попытки бежать из страны в направлении украинской границы, через Брянскую область. Согласно сообщениям силовых структур и местных властей, двое из шести преступников были задержаны, четверых в настоящий момент еще разыскивают в Навлинском районе Брянской области у трассы М-3 "Украина".



