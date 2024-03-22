Данное изделие в скором времени будет передано бойцам в зону Спецоперации

Российские военные, находящиеся в зоне проведения Специальной Военной Операции, в скором времени получат специально разработанный станок для пулемета Калашникова. Этот инновационный станок, который получил патент от Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева, предназначен для осуществления эффективной стрельбы по разведывательным и ударным дронам.

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Запатентованный станок создан специально для ПКМ и позволяет эффективно атаковать как наземные, так и воздушные цели. Он создаёт условия для вращения ствола на 360 градусов горизонтально и от плюс 75 до минус 50 градусов вертикально. Одной из главных особенностей данного станка является его способность поражать низколетящие цели. Разработчики создали станок для установки и наведения пулемета, обладающего достаточной огневой мощью для выполнения данной задачи. Пулемет Калашникова, модернизированный для использования с этим станком, является одним из вариантов такого оружия.

В отличие от аналогичных моделей, уже находящихся на вооружении, данный станок не имеет главного недостатка - ограничения по возможности наведения ствола по вертикали и горизонтали. Станок, установленный на новый ПКМ, способен свободно открывать огонь как по наземным, так и по воздушным целям. Конструкция самого станка проста, но надежна.

"Главная цель этого изобретения заключается в создании простого и надежного станка для установки модернизированного пулемета Калашникова, способного поражать как наземные цели, так и низколетящие беспилотные летательные аппараты", - сообщается в документе.