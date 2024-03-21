Сообщается, что обновлённое приложение будет обладать новыми функциями и возможностями

Предварительная верси Unreal Engine 5.4 включает важные новые функции в наборе инструментов анимации и Nanite, а также многообещающую систему рендеринга полигонов Epic.

реклама

Известная по работе над серией Uncharted Эми Хенниг представила новую игру своей студии - 1943: Rise of Hydra. Выход игры запланирован на 2025 год. В центре сюжета капитан Америка и Черная Пантера, сражающиеся в оккупированном Париже во время Второй мировой войны.

Хотя презентация игры не демонстрировала игровой процесс, Эми Хенниг подтвердила, что трейлер воспроизводится в реальном времени. Разработчики использовали возможности Unreal Engine, включая новую технологию Nanite для детализации объектов без добавления дополнительных полигонов. Они также продемонстрировали графические системы, позволяющие быстро изменять текстуры окружающей среды и создавать реалистичные тени на дыме или тумане.

Эми Хенниг также рассказала о совмещении системы захвата движений Unreal Engine 5 с улучшенным инструментом создания персонажей Metahuman, что позволяет создавать реалистичную анимацию лиц, записанную с помощью актеров. В версии 5.4 добавлена функция Motion Matching, которая позволяет смешивать позиции для эффективной анимации игровых персонажей. Fortnite продемонстрировал эту систему с момента запуска главы 5, а Epic использовала презентацию на GDC для объявления о значительных дополнениях к инструментам создания собственных игр в игре.

Теперь пользователи редактора Fortnite получили возможность использовать Metahumans для создания NPC с высоким уровнем детализации, аналогичным играм AAA. Благодаря возможности захвата данных лицевой анимации с помощью iPhone, создание реалистично анимированных сцен без использования студии захвата движения становится проще. В ходе своей трансляции, Epic рассказывают о новом наборе инструментов примерно, доступных пользователям.





Кроме того, редактор Fortnite теперь позволяет добавлять предметы и ресурсы тематики Lego из Rocket Racing - спин-оффа аркадных гонок для Rocket League, выпущенного Epic в конце прошлого года. Позже в этом году редактор добавит улучшения интерфейса, режим от первого лица и системы динамической физики, выходящие за рамки того, что игроки видят в матчах Fortnite.