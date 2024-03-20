По данным издания, из-за интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, в мире ощущается дефицит взрывчатых веществ

На Украине возникают проблемы с выпуском оружия из-за отсутствия финансирования и взрывчатых веществ, сообщает издание The Washington Post. Невзирая на рост производства в стране, оно не в состоянии возместить утрату международной помощи, тем более в поставках оружия из США.

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Украинская промышленность сталкивается с несколькими препятствиями, включая нехватку денежных средств и достаточного количества взрывчатых веществ. Проблемы в цепочках поставок и рост спроса на международном рынке, вызванный боевыми действиями в Секторе Газа и на Ближнем Востоке в целом, в совокупности привели к израсходованию запасов взрывчатых веществ и ракетного топлива по всему миру. Из-за этого, производство на Украине время от времени останавливается, сообщает представитель компании "Украинская броня".

Издание отмечает, что даже если администрации Зеленского найдёт решение проблемы финансирования, она будет сталкиваться с дефицитом взрывчатых веществ на мировом рынке. Помимо этого, согласно The Washington Post, способы закупки Киева также затрудняют производство, так как договора заключаются сразу несколькими ведомствами без наличия сплоченной системы.

Кроме того, с увеличением производства оружия на Украине, российские войска начали атаковать оружейные заводы. Несмотря на то, что некоторые ракеты перехватываются, часть все же достигают своей цели, и украинское правительство не раскрывает информацию об атаках, подытоживает статья.