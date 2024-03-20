Всего действующие власти Армении готовятся пока передать 4 населённых пункта

По словам нескольких депутатов партии "Гражданский договор", премьер-министр Никол Пашинян собирается передать территории Тавуша Азербайджану. В соответствии с армянским изданием "Грапарак", это решение было принято парламентариями на основе ограниченной информации, полученной из ближайшего окружения Пашиняна.

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Более двух месяцев назад Пашинян заявил о намерении передать четыре поселка Азербайджану на заседании Совета безопасности. Многие присутствующие тогда даже не поверили в такой шаг премьер-министра, особенно учитывая, что Армения только что отступила с Нагорного Карабаха.

Представители армянского парламента озабочены и отсутствием ответов от Пашиняна на вопросы жителей сел Тавуша. Кроме того, Пашинян предупреждает о возможном вооруженном конфликте с Азербайджаном, если передача поселков не осуществится. Премьер-министр направил полицейские подразделения для решения проблемы с жителями.

В ответ на отправку автобусов с полицейскими в Тавуш, местные жители выразили намерение провести акцию протеста и блокировать дорогу. В итоге, правоохранители не задерживались в регионе из-за недовольства местного населения.

Также стоит отметить, что в целях оказания давления на жителей приграничных сел Пашинян привлек на встречу с ними министра внутренних дел Ваге Казаряна, который родом из Иджевана, административного центра Тавушской области Армении.

Тавуш (Тучкатак) - историко-географическая область на Южном Кавказе. С 2 века до н.э. по 4 век н.э. она входила в состав Великой Армении. В настоящее время восточная часть древней области Тучкатак находится в Тавушской области Армении, а западная - в Таузском районе Азербайджана.