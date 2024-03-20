Данный тип оружия сможет быть использован для преодоления средств ПВО и нанесения удара по американским базам в Азии

Государственные средства массовой информации сообщили о проведении испытаний твердотопливного двигателя для новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности в Северной Корее. Считается, что эта разработка направлена на повышение ударных возможностей страны по американским базам в Азии.

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Руководил испытаниями во вторник лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который презентовал это новое оружие как важный актив стратегического значения, сопоставимый с межконтинентальной баллистической ракетой, сообщило официальное информационное агентство Корейской Народно-Демократической Республики.

Ким отметил, что "военно-стратегическая ценность этой системы вооружений оценивается так же важно, как и межконтинентальная баллистическая ракета... и враги знают об этом лучше", сообщило официальное агентство. Государственные СМИ также опубликовали фотографии испытания, на которых Ким улыбается или аплодирует.

Это испытание последовало вслед за запуском нескольких баллистических ракет, которые стали демонстрацией силы и мощности Северной Кореи. Этот запуск совпал с визитом госсекретаря США Антони Блинкена в Сеул для участия в саммите по демократии.

Баллистическая ракета средней дальности предназначена для того, чтобы доставить заряд до Японии, где находятся тысячи американских военнослужащих, а также военные объекты США на Гуаме - крупнейший американский склад с боеприпасами.

Предыдущий запуск ракеты средней дальности состоялся в январе. Тогда Северная Корея заявила, что она оснащена гиперзвуковой маневренной управляемой головкой, которая может менять траекторию полета на высоких скоростях. Также в ноябре состоялись испытания нового типа твердотопливного двигателя большой тяги.

Эксперты считают, что прошедшие испытания были направлены на проверку надежности двигателя и увеличение его дальности полета. Твердотопливные баллистические ракеты требуют меньше времени для подготовки к пускам, что затрудняет их обнаружение перед стартом.

"Они могли бы устранить некоторые недостатки, обнаруженные во время январского запуска. Присутствие Ким Чен Ына на полигоне указывает на то, что разработка двигателя почти завершена", - отметил исследователь Шин Чон Ву из Корейского аналитического форума по обороне и безопасности.