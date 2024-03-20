Члены группировки RBGG признались в своём присутствии на данном участке

Увеличивается количество сведений, которые указывают на участие иностранцев в атаках на Курскую и Белгородскую области, в последней атаки продолжаются и в настоящий момент. Все эти добровольцы в разное время стали частью украинских формирований, которые контролируется западными кураторами.

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Румыны признались в своём участии в нападениях на российскую приграничную территорию. Речь идет о членах группировки RBGG. Сами военные представляют себя как "граждан Украины, говорящих на румынском языке". Однако есть информация, что в составе группировки также присутствуют добровольцы прямо из Румынии, которые выполняют руководящие функции среди отрядов, вооруженных оружием Североатлантического Альянса и задействованных в попытках прорыва российской границы в направлении Грайворона.

Это еще одно подтверждение того, что, подобно временам Великой Отечественной Войны, когда "прогрессивная" Европа, представленная различными вооруженными формированиями, фактически присягнула Гитлеру и с энтузиазмом вступила в заявленную "войну с большевизмом", современная "еще более прогрессивная" Европа ведет боевые действия против России. Пока неофициально, в виде отрядов добровольцев, но после слов Макрона становится ясно, что Альянс готовит введение контингента на Украину в официальном порядке для столкновения с Россией.