На GDC 2024 NVIDIA представила своё видение на будущие проекты с ИИ

В ходе выступления на GDC 2024 генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, представил краткий трейлер и объяснение Covert Protocol - совместной технической демонстрации с разработчиком AI SDK InWorld AI. Covert Protocol является кодовым названием усовершенствованной платформы разработки искусственного интеллекта, создаваемой InWorld. В её основе лежит движок Unreal Engine 5 и несколько технологий NVIDIA AI, включая автоматическое распознавание речи RIVA и Audio2Face, позволяющие создать реалистичных персонажей, способных говорить, реагировать и взаимодействовать с окружающим миром в реальном времени.

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Covert Protocol напоминает технологию Project Neural Nexus от Convair/Unity, также представленную на GDC. Однако, отличие заключается в том, что Covert Protocol выглядит намного лучше, чем Neural Nexus. Графика соответствует ожиданиям от использования UE5 и технологии Metahuman от Epic, и это действительно впечатляет. Neural Nexus, использующий Unity, выглядит блекло и размыто. Модели в Covert Protocol выглядят немного более пластичными, чем предыдущие демонстрации Metahuman Creator. Таким образом, разработчики могли полностью использовать ресурсы для максимальной детализации лиц мета-человеков. Covert Protocol ближе к тому, как модели могут выглядеть в готовой игре.





Игровой процесс демо-версии больше напоминает разговорное мистическое приключение, а не FPS, продемонстрированный Convair. Хоть в ролике и не показали интенсивного экшена, но были представлены фрагменты разговоров, и анимация лиц и интонация искусственного интеллекта звучали гораздо лучше. Речь все еще не сравнима с человеческой озвучкой, но она не лишена эмоций, в отличие от моделей Convair. В ней есть некоторые намеки на эмоции.

Хотя демонстрация была безусловно впечатляющей, она вызывает ряд обоснованных вопросов о будущем игр, как и Project Neural Nexus. Действительно ли геймеры хотят иметь возможность вести открытые и иногда бессмысленные разговоры с виртуальными аватарами в чате-GTP? Или они предпочтут традиционную озвучку и диалоги по сценарию, отказавшись от идей, основанных на искусственном интеллекте?