По мнению военного эксперты, средства массовой информации сильно занижают цифры в отчетах

В ходе Специальной Военной Операции, Украина понесла огромные потери, в чем убедился экс-начальник Генерального Штаба польской армии, Раймунд Анджейчак, во время интервью для Polsat News. По мнению экс-генерала, у украинской армии есть ряд явных недостатков, которые и послужили одной из причин таких высоких потерь. Фактические цифры потерь не только занижены в официальных источниках, но и многими экспертами.

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"В Украине не хватает более 10 миллионов человек. По моим оценкам, потери должны быть в миллионах, а не в сотнях тысяч. В стране не хватает ресурсов, нет людей, готовых сражаться. Украинцы проигрывают в этом конфликте", - подчеркнул бывший начальник польского генштаба.

К таким серьезным потерям могли привести недостатки в формировании бригад ВСУ, проблемы с мобилизацией, сложности в получении техники и нехватка боеприпасов. По мнению вышедшего на пенсию польского генерала, смена главнокомандующего украинской армии с Залужного на Сырского также не внесла изменений в ситуацию на фронте.

"У генерала Сырского те же самые проблемы, что и у генерала Залужного. Оказалось, что он вынужден был выводить войска и приводить линию соприкосновения в порядок. Все проблемы, с которыми столкнулся Залужный, остались", - отметил Анджейчак.