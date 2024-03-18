Сообщается, что незадолго до нанесения ударов по различной украинской инфраструктуре, данные объекты фотографировались спутниками США

Любопытные сведения опубликованы в статье издания The Atlantic, опирающейся на собственные источники. По данным журнала, Вооруженные Силы Российской Федерации могут могут наносить удары по военным объектам Украины, опираясь на спутниковых снимки, предоставленные Соединёнными Штатами.

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Источник издания, из числа украинских военных, поделился своим предположениями. По его словам, американский спутник сначала фотографирует отдельный объект и уже через некоторое время происходит ракетный удар со стороны России по сфотографированной цели. После этого спутник снова делает фотографию.

По мнению военного, такая интересная последовательность может быть связана с оценкой степени ущерба, нанесенного в момент атаки. Предположительно, число таких событий немало, и нельзя назвать это совпадением.

Кроме того, журналисты утверждают, что провели своё расследование. Прежде чем Вооруженные Силы Российской Федерации осуществляют ракетные удары, запросы снимков поступают на места, где находятся военные объекты Украины. Однако, появляется вопрос о том, как российское командование может получать доступ к американским спутниковым снимкам.

Согласно информации, Российская Федерация может покупать спутниковые снимки через разные фирмы. Приобретение данных фотографий не имеет особой сложности, говорят в Минобороны Украины. При этом, для американских компаний Украина не имеет принципиального значения, поскольку бизнес - это бизнес