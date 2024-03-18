Страна прикладывает всё больше усилий, для развития собственного производства чипов на фоне напряженных отношений с Китаем

Японская государственная инвестиционная корпорация объявила о тендере на поставку материалов для производства чипов компании Linchpin JSR Corp. Этот шаг рассматривается как решающий для внутренней цепочки поставок в Японии.

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JSR заявила, что уже не требуется предварительное одобрение китайских регулирующих органов для сделки на сумму $6 миллиардов благодаря изменению антимонопольного законодательства. Заявка была принята 19 февраля, и JIC решила продолжить рассмотрение тендерного предложения. Предполагается, что JIC выкупит все акции JSR по $29.3 за акцию.

Приватизация JSR даст Японии больший контроль над ведущим мировым поставщиком фоторезистов, используемых для производства передовых полупроводников, и поможет укрепить отечественное производство микросхем. Эта сделка - часть общенационального стремления вернуть былую славу компании по производству чипов. Япония уже одобрила выделение субсидий мировым производителям микросхем, таким как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Micron Technology Inc., а также поставщикам, таким как Sumco Corp. и Iwatani Corp.

Растущая напряженность в отношениях между Китаем и США усложняет получение одобрения от регулирующих органов обеих стран, особенно в отношении сделок, связанных с полупроводниками. Прошлый год привел к отказу корпорации Intel от приобретения Tower Semiconductor Ltd. за $5,4 миллиарда из-за отсутствия своевременного одобрения со стороны Китая.