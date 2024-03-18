В этом месяце поставки в Китай могут достичь 882000 баррелей в сутки

В этом месяце Китай вновь увеличивает импорт российской нефти, превышая все рекордные показатели. Большие объемы Sokol oil способствуют этому росту, тогда как Индия избегает его, опасаясь санкций со стороны Соединённых Штатов.

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Как показывают данные, отслеживаемые Kpler, Китай готов принимать около 1,7 миллиона баррелей российской нефти ежедневно в этом месяце. Ожидается, что объемы Sokol продолжат удваиваться по сравнению с предыдущим месяцем и достигнут рекордного уровня в 379 тысяч баррелей в день. Китай является постоянным покупателем российской нефти с начала Специальной Военной Операции на Украине. Новым фактором стала более низкая цена на Sokol после уменьшения его поставок в Индию. Ожидается, что объем импорта в этом месяце достигнет 882 тысяч баррелей в день, что является максимальным показателем с января 2023 года, по данным Kpler.

Однако, неясно, все ли покупки Sokol достигнут реальных покупателей или же будут отправлены на таможенное хранение. Трейдеры говорят о нерешительности китайских банков участвовать в торговле из-за последних санкций США в отношении танкеров. Кpler отслеживает течение нефти в Мьянму как импорт в Китай, но фактические поставки могут отличаться в конце месяца из-за изменений в пункте назначения.

Накопленное отставание поставок Sokol, которое возникло у Сингапура и Южной Кореи, постепенно уменьшается. Об этом сообщило агентство Bloomberg на прошлой неделе. В разгар кризиса запасы застрявшей нефти составили 18 миллионов баррелей после того, как индийские нефтеперерабатывающие заводы отказались от данного сорта.