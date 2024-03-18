В настоящий момент между компаниями проходит процесс переговоров по сотрудничеству в сфере ИИ

Компания Apple Inc. находится в стадии переговоров с Google о внедрении движка искусственного интеллекта под названием Gemini в свои устройства iPhone. Инсайдеры, знакомые с данной ситуацией, сообщают, что эти переговоры стали отправной точкой для будущего масштабного соглашения, способного повлиять на отрасль ИИ.

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По информации, поступившей от источников, обе компании активно проводят переговоры с целью дать разрешение Apple на использование набора моделей генеративного ИИ Gemini, разработанного Google, для внедрения новых функций в программное обеспечение iPhone в текущем году. Кроме того, Apple недавно проводила переговоры с OpenAI и, по отзывам источников, также рассматривала возможность использования их моделей.

В случае успешного завершения сделки между Apple и Google, ее основой станет партнерство двух компаний в сфере поиска. В течение длительного времени Google, являющаяся частью Alphabet Inc., платила миллиарды долларов Apple за то, чтобы их поисковая система стала предустановленной опцией в веб-браузере Safari на iPhone и других устройствах. В настоящее время условия и детали соглашения об искусственном интеллекте еще не определены, и остается открытым вопрос о брендинге данных функций.

Эта сделка даст Gemini существенное преимущество перед миллиардами потенциальных пользователей. Однако, она также может свидетельствовать о том, что Apple еще не достигла того уровня в области ИИ, на который некоторые надеялась. Такой шаг может привести к дополнительной проверке обеих компаний в рамках антимонопольного регулирования.

Apple уже готовится представить новые возможности в рамках своей операционной системы iPhone под названием iOS 18, основанные на их собственных моделях ИИ. Однако, улучшения будут сконцентрированы на функциях, работающих на устройствах Apple, а не функциях, предоставляемых в облачной системе. Поэтому Apple ищет партнера для выполнения более сложной работы по генеративному искусственному интеллекту, включая возможности создания изображений и написания эссе на основе простых подсказок.