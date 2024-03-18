Власти КНДР готовятся к серийному производству данной техники

Как сообщает издание The National Interest, Корейская Народная Демократическая Республика готовится к запуску массового выпуска нового танка M2020, который недавно был представлен на одном из танковых соревнований. Невзирая на то, что данная машина уже называется "Армата из Северной Кореи", он на самом деле основан на более старого образца советской техники.

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Американская публикация привлекла внимание к танковым соревнованиям, которые недавно прошли в Северной Корее и напоминали российский "танковый биатлон". На соревнованиях использовались танки M2020, которые были продемонстрированы на параде в 2020 году. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, министр обороны Кан Сон Нам и начальник генерального штаба Ри Ен Гиль внимательно следили за эффективностью новой техники. Сообщается, что Ким Чен Ын даже сам сел за руль танка и проехал определенное расстояние.

На соревнованиях в Северной Корее были продемонстрированы шесть новейших боевых машин, хотя западные средства массовой информации сообщают, что в рамках испытаний было построено до девяти танков. Судя по тому, что танки уже участвуют в различных мероприятиях, Северная Корея готова к серийному производству.

По данным TNI, хотя северокорейский M2020 напоминает российский танк Т-14 "Армата" или иранский "Зульфикар", он основан на советском танке Т-62. Отмечается, что Северная Корея обладает большим опытом модернизации Т-62, и созданный на его основе M2020, со своей композитной броней и 125-мм пушкой, является современным танком. Но, к сожалению, внутреннее устройство танка остается неизвестным. Тем не менее, Ким Чен Ын провозгласил M2020 одним из "самых мощных" танков в мире, и у Пхеньяна есть все основания гордиться им.