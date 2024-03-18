В КНР активно наращивают производство новейших образцов техники

Задача по наращиванию выпуска новейших истребителей F-35 озадачивает американские власти, которые на данный момент проигрывают в гонке с Китайской Народной Республикой, об этом вещает издание The Asia Times.

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По имеющимся данным, план по увеличению количества новых самолетов был принят с большим опозданием - более чем на 4 года позже, чем рассчитывалось изначально. Несмотря на то, что было уже выпущено 1000 самолетов F-35 для Военно-Воздушных Сил, Военно-Морского Флота, корпуса морской пехоты Соединённых Штатов и иностранных покупателей, они не могут быть переданы на боевое дежурство из-за задержек в разработке конфигурации Tech Refresh-3 (TR-3), имеющей важное значение для развития будущих возможностей самолётов. Эти возможности включают в себя усовершенствованные вычислительные мощности, систему наведения, систему охлаждения и другие функции.

Тем временем, ключевой конкурент Соединённых Штатов - КНР, возможно, отстает в создании передовой авиации класса "Стелс". Однако Китай усердно реализует программу производства истребителей пятого поколения, лучшим из которых на сегодня является J-20. The Asia Times уже писали о том, что КНР намеревается опередить США в выпуске истребителей пятого поколения. Согласно данным издания, число истребителей J-20 уже в 2024 году превысит количество F-22 американцев. Штаты прекратили производство F-22 еще в 2011 году, и к тому времени было создано всего 187 таких самолетов. Китай в настоящее время располагает до 200 истребителей J-20.

Несмотря на то, что к апрелю 2022 года США имели 450 самолётов F-35, производство истребителей J-20 в Китае набирает обороты. Всё складывается таким образом, что Китай в итоге будет обладать гораздо большим числом истребителей, чего и опасаются власти Соединённых Штатов.