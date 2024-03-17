В связи с этим, население США всё больше поддерживают Дональда Трампа, рейтинг Байдена продолжает падать

Президент Джо Байден активно продвигает показатели укрепления экономики и снижения инфляции. Однако, когда речь доходит о реальной инфляции для населения, так легко убедить людей в том, что всё хорошо. После начала пандемии Covid-19, цены на продукты резко возросли на 25%, что является значительно выше, чем общий уровень потребительских цен.

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Президент пытался направить гнев потребителей на продуктовые компании и розничные сети, обвиняя их в злоупотреблении рыночной властью и повышении прибыли за счет покупателей. Он также выразил свое сожаление о "ослаблении инфляции" продуктов питания в инстаграм-видео, связанном со Суперкубком, и в своих обращениях к нации.

Однако, постоянные походы американцев в продуктовые магазины, которые происходят три раза в неделю для среднестатистической американской семьи, являются значимым фактором экономического неудовлетворения, постоянно напоминая потребителям о растущих расходах на питание семьи. Дороговизна продуктов питания наносит ущерб поддержке Байдена, особенно среди важных демократических групп, таких как меньшинства. Семьи с низким доходом и представители нижнего среднего класса находятся в трудном положении, так как они вынуждены тратить большую часть своего дохода на продукты питания.

Кендра Коттон, исполнительный директор проекта "Новая Джорджия", который занимается регистрацией избирателей среди маргинализованных групп, слышит особенно много жалоб от чернокожих людей о стоимости продуктов и повседневных расходах. Она отметила, что они часто винят президента, независимо от того, насколько он контролирует ситуацию.

"Мы часто слышим комментарии о том, что правительство ничего не сделало для них", - сказала Коттон.

В 2020 году Байден с трудом удержал власть в штате среди избирателей, доход семей которых составлял менее 50 000 долларов. Однако согласно опросу, зарегистрированные избиратели с такими же доходами в Джорджии сейчас предпочитают Дональда Трампа Байдену соотношением 50% к 41%.