Введённые против России санкции по итогу отражаются на экономике европейских стран

Согласно информации, опубликованной Евростатом, в Европейском Союзе наблюдается опасная ситуация в сфере промышленного производства. Если ограничиться рассмотрением стран Еврозоны, в которой 20 из 27 государств Евросоюза используют евро как официальную валюту, то статистика за январь указывает на годовую тенденцию снижения промышленного производства на 6,7%. Это является рекордным падением за последние несколько лет. Если сравнить данные января с результатами декабря 2023 года, то отмечается сокращение на 3,2%.

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Общая картина включает все 27 стран Европейского Союза. Здесь также наблюдается значительное снижение промышленного производства на 5,7% в январе этого года по сравнению с тем же периодом 2023 года. Объем производства также упал на 2,1% в январе по сравнению с предыдущим месяцем. Особо затруднительной ситуацией в Европейском Союзе стали Ирландия, где промышленное производство за один месяц снизилось на 29%, а по годовой последовательности - на 34,1%. Крупное снижение производства в январе также отмечено в Эстонии (-8,6%) и Болгарии (-7,6%).

Очевидно, что экономика европейских стран в значительной степени страдает от антироссийских санкций, которые оказывают обратный эффект на Европу. При этом союзники продолжают вводить всё новые ограничения, которые в конечном итоге также бьют по их гражданам.