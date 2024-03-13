По мнению экспертов, новый дрон имеет лучшие аэродинамические свойства при скорости полёта в 6 махов

В новейшем гиперзвуковом беспилотнике, разработанном в Китае, ученые обнаружили характеристики, которые превосходят аэродинамические свойства американского истребителя F-22. В отличие от американской модели, китайский дрон способен выполнять сложные маневры даже на высоких высотах, где воздух значительно разрежен. Данный факт представляет серьезную угрозу для систем противовоздушной обороны, поскольку они не могут предсказать траекторию движения такой цели, чтобы ее уничтожить.

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По результатам испытательных полетов стало ясно, что аэродинамическая эффективность китайского дрона значительно превосходит показатели американского истребителя F-22. В обычном дозвуковом полете оба аппарата имеют примерно одинаковый коэффициент – 8,4. Однако, при скорости 6 махов аэродинамическое качество беспилотника составляет 4, в то время как истребитель F-22 при скорости 1,5 маха имеет такой же показатель.

Если верить сообщениям средств массовой информации, то китайский гиперзвуковой дрон, название и характеристики которого не разглашаются, успешно сравнивается с передовыми образцами военной авиации Соединённых Штатов. На фоне успешных испытаний новейшей техники, глава пресс-службы китайского посольства в США, Лю Пэнъюй, выразил негативное отношение к поставкам американского вооружения на Тайвань, называя это действие "пороховой бочкой".