Уже в ближайшее время может быть принят законопроект, вынуждающий Bytedance Ltd продать своё приложение

Согласно информации издания Bloomberg, TikTok планирует решить все юридические проблемы, прежде чем рассматривать возможность продажи активов своей материнской компании Bytedance Ltd. в Китае. Это становится актуальным в свете последнего законопроекта США, касающегося этого приложения.

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Представители компании заявили, что для Bytedance продажа этого популярного видео-приложения будет последней необходимой мерой. Однако, нужно получить согласие китайского правительства, которое в прошлом году заявило о своем решительном противодействии принудительной продаже. Но следует отметить, что планы на данный момент являются предварительными и зависят от самого законодательства, как уточнили источники.

Законопроект был выдвинут ключевым комитетом на прошлой неделе, и чтобы продолжить свое продвижение, он должен пройти голосование в Палате представителей США в эту среду. Если законопроект будет принят, это станет самым серьезным шагом в истории законодательства, касающегося TikTok.

Законодательство, предполагающее продажу или запрет китайской материнской компании TikTok в США, обретает обороты в Конгрессе. Ожидается, что Палата представителей примет его в среду. Вместе с тем, бывший президент Дональд Трамп высказался против полного запрета приложения.

Представитель TikTok отказался комментировать планы компании. Он отметил, что законодательство уже имеет "заранее определенный результат - полный запрет TikTok в Соединенных Штатах".