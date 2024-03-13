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Согласно информации издания Bloomberg, TikTok планирует решить все юридические проблемы, прежде чем рассматривать возможность продажи активов своей материнской компании Bytedance Ltd. в Китае. Это становится актуальным в свете последнего законопроекта США, касающегося этого приложения.
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Представители компании заявили, что для Bytedance продажа этого популярного видео-приложения будет последней необходимой мерой. Однако, нужно получить согласие китайского правительства, которое в прошлом году заявило о своем решительном противодействии принудительной продаже. Но следует отметить, что планы на данный момент являются предварительными и зависят от самого законодательства, как уточнили источники.
Законопроект был выдвинут ключевым комитетом на прошлой неделе, и чтобы продолжить свое продвижение, он должен пройти голосование в Палате представителей США в эту среду. Если законопроект будет принят, это станет самым серьезным шагом в истории законодательства, касающегося TikTok.
Законодательство, предполагающее продажу или запрет китайской материнской компании TikTok в США, обретает обороты в Конгрессе. Ожидается, что Палата представителей примет его в среду. Вместе с тем, бывший президент Дональд Трамп высказался против полного запрета приложения.
Представитель TikTok отказался комментировать планы компании. Он отметил, что законодательство уже имеет "заранее определенный результат - полный запрет TikTok в Соединенных Штатах".