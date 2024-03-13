Техно-гигант планировал получить 3.5 миллиарда долларов, 1 из которых выплатит Минторг, а 2.5 должно было предоставить Минобороны

Согласно источникам издания Bloomberg, Пентагон отказался от идеи выделить 2.5 миллиарда долларов на грант для компании Intel на разработку чипов, перекладывая ответственность за финансирование на другое федеральное агентство - Министерство Торговли.

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Такое решение может ограничить общую сумму федерального финансирования, на которую Intel рассчитывала, и вызвать противоречия. Анонимные источники сообщили, что Intel планировала получить 3.5 миллиарда долларов в рамках закона о микросхемах и науке, для разработки передовых полупроводников связанных с обороной и разведкой. Это было частью широкого пакета расходов, подписанного президентом Джо Байденом на прошлой неделе.

Однако, Министерство Торговли, отвечавшее только за 1 миллиард долларов США по закону о чипах, неожиданно получило дополнительную ответственность. По данным источников, Пентагон, который изначально обещал покрыть остальную сумму, отказался от этого плана за несколько дней до государственного финансирования. После этого законодатели поручили Министерству Торговли использовать другие средства, предусмотренные законом о чипах, для покрытия оставшейся суммы.

Такое изменение в финансировании подрывает планы по распределению средств из закона о чипах. Новое распределение средств может означать, что значительная часть суммы Intel будет направлена на военные нужды, а не на коммерческие. Согласно оборонному соглашению, Intel становится специализированным поставщиком микросхем для военных и разведывательных нужд, что приводит к созданию так называемого безопасного помещения (Secure Enclave) на заводе компании.

По информации источников, переговоры все еще продолжаются. Компания Intel отказалась давать комментарии, как и Пентагон с Белым домом.