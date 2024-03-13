Главный конкурент, в лице AMD, сумел продать лишь 8 миллионов экземпляров

По последнему отчету от Canalys, в четвертом квартале 2023 года Intel увеличила поставки процессоров до 50 миллионов единиц, что в шесть раз больше, чем у AMD. Несмотря на то, что рынок процессоров для ПК представляет собой дуополию между Intel и AMD, с их чипами, применяемых практически во всех компьютерах по всему миру, некоторые OEM-производители начали поставлять некоторые ноутбуки и другие устройства на базе ARM, но пока они остаются небольшим меньшинством.

реклама

В отчете Canalys утверждается, что в четвертом квартале 2023 года Intel увеличила свою долю на мировом рынке процессоров на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 50 миллионов единиц. AMD стала вторым по величине производителем с поставками восьми миллионов единиц, в то время как Apple заняла третье место с доставкой шести миллионов единиц. Однако обе компании потеряли свою долю рынка: поставки AMD сократились на один процент, а Apple - на четыре процента. В целом, доля рынка Intel составляла 78 процентов, в то время как доля AMD всего 13 процентов.

Несмотря на то, что MediaTek и Qualcomm являются крупными игроками в мобильном сегменте, их доли на рынке ПК незначительны. Однако MediaTek все же удалось достичь 27-процентного роста в последнем квартале, преимущественно благодаря успеху Chromebook. По мнению аналитика Canalys Бена Йе, обе компании, MediaTek и Qualcomm, могут увеличить свою долю рынка в будущем, предлагая процессоры для устройств на базе Windows.

Qualcomm и MediaTek еще не преодолели барьер в 1 миллиард долларов, но Qualcomm рассчитывает на успешный год с предстоящим запуском своих процессоров Snapdragon X Elite и X Plus.