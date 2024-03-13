По словам истцов, компания незаконно использовала их работы при обучении искусственного интеллекта

Nvidia, ведущий поставщик аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта, присоединилась к растущему списку компаний, сталкивающихся с исками, связанными с генеративным ИИ и нарушением авторских прав. Технология Nemo от Nvidia позиционировалась как доступное решение для входа в ИИ, однако, оказалось, что для этого использовались материалы из 196640 книг, принадлежащих авторам.

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Три автора – Брайан Кин («Прогулка с призраками», 2008), Абди Наземян («Как история любви», 2019) и Стюарт О'Нэн («Прошлой ночью у лобстера», 2007) – подали групповой иск, утверждая, что их книги были незаконно использованы Nemo без компенсации.

Этот судебный процесс не является первым, связанным с генеративным ИИ, о котором стало известно. Ранее были дела "The New York Times" против OpenAI и Microsoft.

По мере роста популярности и прибыльности генеративных решений ИИ, таких как Sora, возрастает и обоснованная тревога относительно законности таких практик. Intel и Microsoft заявляют о наступлении эпохи компьютеров с искусственным интеллектом, однако это не означает, что люди не должны получать вознаграждение за свой творческий и профессиональный вклад, внесенный в течение ограниченного времени жизни.

В отличие от большинства других судебных процессов, этот иск против Nvidia может быть особенно интересным. Nvidia – не только случайная компания с неправомерными практиками, она является основным поставщиком оборудования для ИИ, которое используют другие компании для обучения своих моделей ИИ. Учитывая масштаб и известность инвестиций Nvidia в ИИ, их прибыли и теневые тактики, результат этого судебного разбирательства может стать серьезным ударом по эпохе "генеративного" ИИ без цитирования и компенсации.